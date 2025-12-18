Atlético aceita ofertas de River Plate (ARG) e Tigres (MEX) por Fausto Vera

O Atlético aceitou duas propostas pelo volante Fausto Vera, fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli para 2026. Agora, o jogador terá que decidir entre o River Plate, da Argentina, e o Tigres, do México. Enfim, o destino está nas mãos do atleta.

Os dois clubes chegaram aos valores pedidos pelo Galo para liberar o volante. Assim, Fausto Vera deve deixar o clube por empréstimo de um ano, com opção de compra ao fim do compromisso, segundo o “ge”. Os valores da transação não foram divulgados.

A primeira proposta que chegou às mãos do clube mineiro partiu do River Plate. Logo na primeira oferta, os mineiros fizeram uma contraproposta, aceita pelos Millonarios. Nesse período, o Tigres entrou em ação e também enviou uma oferta.

Fausto Vera desembarcou em Belo Horizonte para assinar com o Atlético em junho de 2023. O clube pagou 4,5 milhões de dólares (R$ 24,7 milhões) ao Corinthians para ficar com o jogador. No entanto, em maio deste ano, o Timão acionou o Galo no na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) pelo não pagamento dos valores envolvidos na negociação.

No Atlético, o volante argentino disputou 61 partidas, com três gols marcados.

