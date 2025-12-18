Bologna x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo decisivo. Bologna e Inter de Milão se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 16h (de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita, em jogo único válido pela semifinal da Supercopa Italiana.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na SportyNet (YouTube).

Como chega o Bologna

O Bologna vive uma boa fase na temporada e tenta aproveitar a partida disputada em campo neutro para surpreender a poderosa Inter de Milão e avançar para a final da Supercopa em busca do título inédito. O time é o sexto colocado do Campeonato Italiano e está forte na briga por uma classificação para as próximas competições europeias.

Além disso, o Bologna garantiu a classificação para a Supercopa após conquistar o título da Copa da Itália de 2024/25.

Como chega a Inter de Milão

Já a Inter de Milão chega como favorita para buscar a vaga, mas não acredita em uma classificação fácil nesta sexta-feira. O time garantiu a vaga na Supercopa após terminar com a segunda posição do Campeonato Italiano 2024/25.

Ao mesmo tempo, a Inter chega embalada em busca de mais um troféu e faz uma grande temporada. Além de ser a líder isolada do Campeonato Italiano, a Nerazzuri está no G-8 da fase de liga da Champions, que garante a classificação direta para as oitavas de final.

BOLOGNA X INTER DE MILÃO

Semifinal da Supercopa Italiana

Data e horário: sexta-feira, 19/12/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita.

BOLOGNA: Ravaglia, Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Fabbian, Orsolini, Cambiaghi, Odgaard; Castro. Técnico: Vincenzo Italiano.

INTER DE MILÃO: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Martínez. Técnico: Cristian Chivu.

Árbitro: Daniele Chiffi.

Auxiliares: Domenico Fontemurato e Claudio Rossi.

VAR: Fabio Maresca.

