Ronaldo e Kaká descartam jogar uma partida da Kings League: ”Talvez um Legends”

Ronaldo Fenômeno e Kaká em ação na Kings League, não deve passar das cabines e participações em entrevistas. Durante uma live oficial da competição, que contou também com a presença de Gerard Piqué, os dois campeões do mundo foram francos ao avaliar a possibilidade de entrarem em campo no torneio.

Ronaldo foi taxativo ao descartar a participação em uma competição completa, citando a intensidade imposta pelos atletas da Kings League como o principal obstáculo. Para o Fenômeno, o ritmo atual torna inviável qualquer tentativa de acompanhar uma disputa inteira.

“Cara, eu assisto direto e não, não. Definitivamente, categoricamente, não dá. Não tenho mais físico pra isso. Esses caras estão voando de uma maneira impensável. Eu acho que nós voávamos quando éramos jovens. Mas, hoje em dia, a gente sofre jogando tênis já”, brincou Ronaldo.

Apesar do veto ao formato tradicional, o ex-camisa 9 deixou aberta a possibilidade de uma participação pontual, desde que em um contexto específico e controlado.

“Talvez um jogo de Legends, um aquecimento pra alguma competição, nós poderíamos fazer tranquilamente e pode ser muito divertido. Mas uma competição inteira pode acabar definitivamente com o resto que sobra de bom no corpo,” completou.

Kaká sugere outro modelo para disputar a Kings League

Por sua vez, Kaká reforçou o diagnóstico do amigo. O último brasileiro eleito melhor jogador do mundo destacou que a intensidade da Kings League é ainda maior do que aparenta nas transmissões.

“Estive na Arena acompanhando lá. Cara, é muito intenso. Às vezes, na TV, você não tem muita noção da intensidade do jogo. Hoje, pra gente acompanhar o jogo completo não dá. Os meninos estão muito bem: nível técnico, físico, entendimento do jogo… o salto que deu do primeiro split para a Kings Cup foi impressionante”, analisou.

Mesmo descartando um jogo corrido de 40 minutos, Kaká apresentou uma alternativa que pode reacender a expectativa do público brasileiro. O ex-meia sugeriu a criação de uma regra especial para a utilização de atletas históricos, ideia direcionada diretamente a Piqué.

“Eu acho que num formato de Legend Card, aí fica até pro Piqué pensar um pouco a ideia, seria interessante. Numa Legend Card até acho que dá pra gente animar”, finalizou.

Assim, embora a presença de Ronaldo e Kaká em uma competição completa esteja descartada, os dois devem ser figurinhas carimbadas durante a Kings Cup World Nations. Afinal, ambos são presidentes do Brasil no torneio e devem aparecer muito na Kings League nos próximos dias.

