Mbappé fica a um gol de igualar recorde de Cristiano Ronaldo no Real Madrid

Kylian Mbappé está muito próximo de alcançar uma marca histórica no Real Madrid, que atualmente pertence a Cristiano Ronaldo.

Na vitória apertada por 3 a 2 sobre o Talavera, na última quarta-feira (17), pelas oitavas de final da Copa do Rei, o atacante francês marcou duas vezes e chegou a 58 gols em 2025 com a camisa merengue.

Dessa maneira, Mbappé ficou a somente um gol de igualar o recorde de mais gols em um ano civil pelo Real Madrid. A marca é de Cristiano Ronaldo, que balançou a rede 59 vezes em 2013 — um número que pode finalmente ser alcançado, ou até superado, doze anos depois.

☀️ ¡Buenos días, Madridistas! ☀️ pic.twitter.com/bnySf8foOi — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 18, 2025

O francês terá uma última chance para atingir o feito. Até o fim do ano, o time merengue ainda enfrenta o Sevilla, no próximo sábado (20), em duelo válido pela 17ª rodada de La Liga.

