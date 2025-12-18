Ex-Corinthians e Flamengo vai defender a Polônia na Kings League Nations

A Kings League segue ampliando seu alcance e atraindo nomes conhecidos do futebol brasileiro. O mais novo personagem a integrar o universo da competição criada por Gerard Piqué é Roger Guerreiro. O ex-meia, com passagens marcantes por Flamengo e Corinthians, foi confirmado como reforço da Seleção da Polônia para a disputa da Kings World Cup Nations.

Aliás, a convocação tem ligação direta com a trajetória internacional do jogador. Naturalizado polonês, Roger construiu uma história relevante com a seleção europeia e esteve presente na Eurocopa de 2008. Na ocasião, entrou para a história ao marcar o primeiro gol da Polônia em uma edição do torneio continental, feito que ainda hoje vem sendo lembrado no país.

Aos 42 anos, Roger Guerreiro fará sua estreia na Kings League. Canhoto, dono de técnica apurada e boa leitura de jogo, ele chega para agregar experiência ao elenco polonês em um torneio que exige rapidez de raciocínio e adaptação constante às dinâmicas do jogo.

No futebol brasileiro, Roger teve passagens relevantes por dois gigantes. No Corinthians, integrou o elenco campeão paulista de 2003, enquanto no Flamengo foi peça importante na conquista do Campeonato Carioca de 2004. Na campanha rubro-negra, inclusive, acabou eleito o melhor lateral-esquerdo da competição, posição em que também se destacou ao longo da carreira.

Agora, longe dos gramados tradicionais, Roger inicia um novo capítulo ao defender a Polônia na Kings World Cup Nations, em sua primeira participação na competição. O torneio, aliás, começa no dia 3 de janeiro e vai acontecer no Brasil, na cidade de Guarulhos, com a final marcada para o Allianz Parque.

