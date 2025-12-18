Carlos Alberto provoca Arrascaeta após vice do Flamengo; veja postagem

Ex-jogador de futebol, Carlos Alberto, de 41 anos, provocou o uruguaio Arrascaeta após derrota do Flamengo para o PSG nos pênaltis na final da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. Em publicação nas redes sociais na última quarta-feira (17), o ex-meia fez a provocação pelo vice-campeonato e lembrou que ele conquistou um Mundial de Clubes na carreira.

“Boi, boi, boi… boi da cara preta. Eu tenho Mundial… quem não tem? Arrascaeta”, brincou o ex-jogador, em suas redes sociais.

Carlos Alberto foi campeão da antiga Copa Toyota Intercontinental com o Porto, em 2004, sobre o Once Caldas, da Colômbia. A partida também foi definida nas penalidades, e o jogador na época converteu sua cobrança.

A provocação de Carlos Alberto com Arrascaeta acontece desde o fim de 2022. Afinal, o uruguaio aplicou uma caneta no ex-jogador no Jogo das Estrelas, evento realizado por Zico em todos os finais de ano. Desde então, Carlos Alberto aproveita algumas oportunidades para provocar o camisa 10 da Gávea.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.