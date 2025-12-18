Botafogo quer técnico do Mirassol para substituir Davide Ancelotti

O Botafogo já começa a se movimentar em busca do novo técnico após a saída de Davide Ancelotti. A diretoria, assim, já definiu o alvo principal: Rafael Guanaes, técnico do Mirassol, eleito melhor treinador do Campeonato Brasileiro 2025. Guanaes é visto como o plano A para compor a comissão técnica de 2026. A informação é do “ge”.

A avaliação interna é de que Rafael Guanaes gosta de um jogo ofensivo e propositivo, mas também não se furta a atuar no contra-ataque. Além disso, a boa campanha que fez com um elenco modesto também é positivo, o que poderia ajudar ao clube carioca.

Antes de discutir valores, o Botafogo avalia o momento da carreira do treinador. Caso as partes avancem neste sentido, a multa rescisória de Guanaes com o Mirassol é considerada baixa. Mesmo assim, o Alvinegro avalia outros nomes para assumir o cargo, porém precisa de pressa.

Novato na Série A do Campeonato Brasileiro, Rafael Guanaes levou o Mirassol à quarta colocação do Brasileirão e carimbou a vaga para fase de grupos da Libertadores. No total, foram 38 jogos, com 18 vitórias, 13 empates e apenas sete derrotas. O treinador renovou recentemente com o Mirassol até o fim de 2026.

Rafael Guanaes começou a carreira de técnico no Joseense (SP), passando também por União São João (SP), São Carlos (SP), Monte Azul (SP) e Votuporanguense (SP). Depois, trabalhou na base do Athletico-PR e em seguida treinou Sampaio Corrêa, Tombense, Novorizontino, Operário-PR e Atlético-GO, até chegar ao Mirassol em março de 2025.

