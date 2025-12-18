Organizada convoca torcedores para apoiar Corinthians antes de final da Copa do Brasil

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, convocou torcedores para uma manifestação de apoio ao elenco no próximo sábado (21), véspera do segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Vasco. O grupo marcou a concentração para as 12h (de Brasília), na porta do CT Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo, momentos antes do embarque da equipe para o Rio de Janeiro, local da partida decisiva.

No comunicado, divulgado nesta quinta-feira (18), a torcida pede presença com camisa oficial da organizada ou de cor preta do clube. O chamado destaca a importância da participação dos torcedores nesse momento decisivo da temporada.

Esta não é a primeira vez que a torcida do Corinthians se mobiliza para apoiar o elenco às vésperas de uma partida decisiva. Em março deste ano, torcedores se reuniram no mesmo local antes do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras, no Allianz Parque. O Timão venceu o duelo e, posteriormente, confirmou o título com empate sem gols em casa.

Mais de Vasco x Corinthians pela Copa do Brasil

Corinthians e Vasco disputam o segundo jogo da final da Copa do Brasil no domingo (21), às 18h (de Brasília) no Maracanã. As equipes empataram por 0 a 0 no jogo de ida. Dessa forma, o vencedor do segundo jogo conquista a competição nacional. Novo empate leva a decisão do título para a disputa de pênaltis.

O Timão não conquista um título nacional desde 2017, quando se sagrou campeão do Brasileirão. A última Copa do Brasil vencida pelo alvinegro foi em 2009. À época, Ronaldo Fenômeno era o astro do ataque corintiano. O Vasco, por sua vez, não vence uma competição nacional desde 2011, quando ergueu o troféu da própria Copa do Brasil. Este foi o primeiro e, até o momento, único título do cruz-maltino na competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.