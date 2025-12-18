CBF define árbitro para decisão da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians

A CBF definiu nesta quinta-feira (18) o árbitro da grande decisão da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians. Assim, Wilton Pereira Sampaio foi escolhido para apitar a partida decisiva no Maracanã, após audiência pública realizada pela entidade.

Os auxiliares do juiz serão Bruno Boschilia e Victor Imazu. Marco Fazeka comandará o VAR da final.

O jogo decisivo da Copa do Brasil ocorrerá no Maracanã, às 18h (de Brasília). Quem vencer garante o título, afinal a partida de ida terminou em 0 a 0, na Neo Química Arena, na última quarta-feira. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

