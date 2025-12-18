Georgina dá inédito depoimento sobre pedido de casamento de Cristiano Ronaldo

A modelo Georgina Rodríguez novamente se notabilizou na mídia e na internet, dessa vez pelo fato de dar um depoimento inédito sobre seu noivado com Cristiano Ronaldo. Há pouco tempo, a empresária deu uma entrevista à Elle e fez esclarecimentos sobre o pedido de casamento. Também falou sobre o processo de construção familiar ao lado do craque português há quase dez anos.

Inclusive, a influenciadora se aprofundou sobre o imponente anel que oficializou o noivado e fez o episódio repercutir também pelo seu caráter luxuoso. O custo do item, que se aproxima dos R$ 22 milhões, também esteve na pauta. Desta forma, em tom de brincadeira, abordou sobre a joia.

“É lindo. Depois de dez anos juntos, era o mínimo que ele poderia fazer”, indicou em clima de descontração.

Não há confirmação dos detalhes oficiais que envolvem o anel, porém especialistas frisam que o diamante que compõe o item supera os 20 quilates. Por sinal, pode até alcançar os 30 quilates, a depender do corte. De acordo com análises do mercado internacional de alto joalheria, a origem da pedra preciosa é preponderante. Isso porque se for natural, a quantia da joia intercalaria entre 2,5 milhões e 3,5 milhões de euros.

A respeito do momento em que Cristiano Ronaldo fez o pedido de casamento, a modelo confessou que não teve reação ao perceber o tamanho do diamante.

“Fiquei tão chocada que deixei a caixa no quarto. Só no dia seguinte, com a luz do sol, consegui olhar direito”, esclareceu.

Relação de quase dez anos com Cristiano Ronaldo

Georgina anunciou que mudou o seu status de relacionamento para noiva no dia 11 de agosto deste ano. Ela e Cristiano Ronaldo estão juntos desde 2016 e neste período formaram uma extensa família. Afinal, eles são pais de Alana, de sete anos, e Bella, que tem dois. No entanto, a trajetória do casal não é feita somente de momentos de alegria.

Até porque Georgina perdeu Ángel, irmão gêmeo de Bella, durante o parto. A influenciadora também é responsável por ajudar na criação de outros filhos do atacante. No caso, o primogênito Cristiano Ronaldo Jr., de 15 anos, além dos gêmeos Eva e Mateo, de oito, que nasceram através de barriga de aluguel.

Em seguida, ao receber o questionamento sobre a chance de ampliar a família, a influenciadora não admitiu a possibilidade, porém também não a descartou.

“Sou jovem. Deus decide”, destacou Georgina.

Com relação ao casamento, ela ressaltou que não vislumbra com uma impactante cerimônia.

“Quero algo pequeno, íntimo, só para nós”, admitiu a modelo.

Sobre a conexão que ela tem com Cristiano Ronaldo, a influenciadora reforçou que sempre se notabilizou pela intensidade entre eles.

“Foi algo muito além do físico. Não sabia onde aquilo iria dar, mas senti algo diferente desde o início. Era como se nossas almas se reconhecessem antes mesmo de qualquer palavra”, concluiu.

Ela relata que divide suas atenções entre a vida pessoal e o desafio em estruturar seu próprio caminho profissional. Protagonista do reality show “I am Georgina”, da Netflix, também passou a se arriscar na função de empresária. Isso porque recentemente fundou a Bellhatria, uma agência imobiliária de luxo. Com isso, revela que a rotina é cansativa, porém prazerosa.

