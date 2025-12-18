Pedro, do Flamengo, cita dor por pênalti perdido contra o PSG

Assim como o espanhol Saúl, o atacante Pedro foi às redes sociais para lamentar a derrota nos pênaltis para o PSG na final da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. O camisa 9 foi um dos jogadores que perdeu pênalti e mostrou insatisfação pelo erro. No entanto, ele também fez questão de ressaltar a vontade e entrega do elenco em campo.

“Uma derrota dolorosa. Perder depois de tanto esforço, dedicação e jogar como Flamengo machuca. Deixamos nosso máximo em campo hoje e em toda temporada. Brigamos em cada espaço do campo, mas não foi suficiente. Orgulhoso do jogo que fizemos e do trabalho da equipe”, escreveu antes de complementar.

“Seguiremos fortes e convictos que o trabalho que nos trouxe até aqui é o único caminho para voltar a viver uma decisão de Mundial. A mim fica a reflexão de melhora e a dor pelo erro no pênalti. São situações da nossa profissão, mas jamais estaremos conformados”, ressaltou.

O goleiro Safonov defendeu a cobrança de Pedro. A penalidade, aliás, houve revisão pelo russo tirar os pés sobre a linha do gol. No entanto, o VAR confirmou a defesa. O arqueiro também pegou as penalidades batidas por Saúl, Léo Pereira e Luiz Araújo.

Na temporada, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca, Supercopa Rei, Brasileirão e Libertadores. O Rubro, assim, termina o ano com R$ 421,144 milhões aos seus cofres apenas com premiações.

O Flamengo entra, enfim, de férias após uma longa e vitoriosa temporada. A equipe estreia no Carioca 2026 contra o Bangu, no dia 14 de janeiro. Mas olho no Brasileirão, que começa no dia 28, contra o São Paulo, no Morumbis.

