Estudos ressaltam alto valor do Internacional e seu poder de venda de jogadores

Uma pesquisa aponta o Internacional como o clube mais valioso do Sul. Isso porque, segundo o levantamento da Sports Value, o Colorado se encontra em oitavo lugar neste quesito. Deste modo com a avaliação total de de R$ 2.590 bilhões. Outras equipes do Sul que integram a lista são o Athletico-PR, em nono, Grêmio, em 11º, Juventude, em 20º, Coritiba, em 24ª, e Criciúma, em 25º.

Assim, o estudo leva em consideração critérios como o valor de mercado dos times – seu valuation considera ativos circulantes e imobilizados, o valor da marca. Além do valor do elenco e também as receitas que os clubes asseguram, independentemente das competições que disputarem.

Além disso, o Inter também se notabiliza como um dos times brasileiros que mais conseguiram lucrar com negociações. O levantamento do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) indicou que agremiações brasileiras vêm se destacando no mercado de transferências mundial, entre 2021 e 2025, gerando lucros expressivos mesmo diante do domínio europeu.

Internacional compõe pódio entre clubes brasileiros

Entre os brasileiros, o Athletico-PR lidera, na 27ª colocação, com saldo positivo de 76 milhões de euros. O resultado, aliás, envolve negociações de atletas e aproveitamento da base. Entre as principais vendas recentes do clube estão Bento, negociado com o Al-Nassr por aproximadamente R$ 82 milhões, e Vitor Roque, vendido para o Barcelona por cerca de R$ 62 milhões.

O Botafogo aparece na sequência, na 45ª colocação. Até porque, na última janela, foi o clube que mais lucrou em vendas, ficando com saldo de mais de R$ 196 milhões. Já o Internacional ocupa o terceiro lugar entre os brasileiros, na 82ª posição, com vendas significativas como a de Yuri Alberto, por R$ 179 milhões em 2022 para o Zenit, e Gabriel Carvalho, por R$ 102 milhões para o Al Qadisiyah-ARS, em 2025.

“É inegável que o clube possui uma marca valiosa e respeitada no cenário brasileiro e mundial. Além da sua história vencedora, o Inter também é referência na revelação de atletas, em um movimento que traz retorno esportivo e financeiro. Ambos os estudos reforçam esses dois pontos e mostram que, apesar das adversidades, a instituição segue trabalhando para se manter forte em âmbito nacional e como a principal força do futebol na região sul do Brasil”, declarou Alessandro Barcellos, presidente do Sport Club Internacional.

