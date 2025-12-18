Palmeiras e Marcelo Lomba acertam renovação de contrato por mais um ano

Marcelo Lomba aceitou proposta de renovação feita pelo Palmeiras e permanecerá no clube por mais uma temporada. A informação é do “ge”. O clube aguardava uma resposta do goleiro para seguir o planejamento de contratações e montagem de elenco. Com a sinalização positiva do jogador, o Verdão não terá mudanças na posição para a próxima temporada.

Embora seja a terceira opção para o gol do Verdão, Lomba é visto como uma liderança importante no vestiário. A experiência do atleta de 39 anos (completados nesta quinta-feira, 18) também levou o clube a oferecer uma renovação de contrato.

O goleiro chegou ao Palmeiras em 2022. Neste período, conquistou sete títulos: dois Brasileirões (2022 e 2023), três Paulistões (2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). Ao todo, o jogador defendeu o Verdão em 28 oportunidades, sendo seis nesta temporada. O goleiro jogou pela última vez na rodada final do Brasileirão, vitória do Verdão por 3 a 1 diante do Ceará.

Os concorrentes de Marcelo Lomba no gol do Palmeiras

Além de Marcelo Lomba, o Palmeiras conta com Carlos Miguel e Weverton para a defesa da meta. O primeiro chegou à equipe em junho, contratado junto ao Nottingham Forest (Inglaterra). O jogador, no entanto, recebeu a primeira oportunidade como titular apenas em outubro, após a lesão de Weverton.

O experiente goleiro, por sua vez, virou a segunda opção para a posição após a fissura na mão que o afastou dos gramados. Ainda assim, o clube mantém o jogador no planejamento para 2026 e não demonstra intenção de negociá-lo. Vale lembrar que, nas últimas semanas, alguns clubes brasileiros demonstraram interesse no jogador, entre eles o Grêmio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.