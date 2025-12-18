CEO do Grêmio: “Flamengo quer transformar Brasileirão em uma Bundesliga”

CEO do Grêmio, André Leitão analisou a situação dos clubes da Libra e o Flamengo, que brigam na Justiça por discordar dos critérios do grupo para distribuição do dinheiro. O dirigente, assim, afirmou que o Rubro-Negro quer transformar o futebol brasileiro “na Bundesliga”, o Campeonato Alemão. Além disso, ele fez questão de ressaltar a falta de união dos demais clubes do bloco.

“No meu entendimento, o que o presidente do Flamengo quer é que o Brasileirão se transforme em uma Bundesliga, onde o Flamengo seja o Bayern de Munique. De cada 10 campeonatos, ele vai ganhar nove. Isso é o que ele quer e é legítimo. Agora, os outros 19 clubes precisam se juntar e impedir que isso aconteça. O que a gente precisa fazer para que o Campeonato Brasileiro não se transforme em uma Bundesliga é que as diferenças têm de ser menores, a distribuição desses direitos tem de ser de uma forma um pouquinho mais consciente para todos os clubes. Isso é um trabalho de força política de discussão sobre o que queremos no futuro do futebol brasileiro”, opinou Leitão em entrevista para GZH.

O imbróglio

Em setembro, o Flamengo, afinal, conseguiu o bloqueio de R$ 83 milhões de verbas referentes aos direitos de transmissão, o que se alterou em novembro. Na ocasião, a desembargadora Lucia Helena dos Passos, também do TJ do Rio, manteve retidos R$ 17 milhões, montante que entendeu ser a parte sob disputa.

Clubes da Libra

O Flamengo discorda dos critérios definidos pela Libra, que é formada por Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa, Brusque e o próprio Rubro-Negro. Já houve várias farpas entre Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

“Vou dentro das minhas possibilidades trabalhar para que a gente tenha uma liga unificada, que os clubes possam juntos venderem seus direitos comerciais. No meu entendimento, tem dinheiro em cima da mesa que a gente está perdendo nos dias de hoje. Ter esses dois blocos comerciais separados. Venho de experiências de liga, trabalhei durante muitos anos nos Estados Unidos que tem uma liga das maiores do esporte. A NFL talvez seja a maior liga de um esporte no mundo hoje em termos de faturamento, e a MLS segue muito a governança e o modelo da NFL. Venho dessa experiência. Esse é o melhor modelo e eu acho que a gente precisa trabalhar para que isso funcione nesse sentido”, completou.

