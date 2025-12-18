Conselho Deliberativo do São Paulo aprova orçamento de quase R$ 1 bilhão para 2026

A proposta orçamentária da diretoria do São Paulo foi aprovada nesta quinta-feira (18) pelo Conselho Deliberativo. Dessa maneira, por 112 votos a 107, a maioria dos conselheiros deu aval aos números apresentados pelo presidente Julio Casares para a próxima temporada. Aliás, a votação contou ainda com quatro abstenções.

Para o próximo ano, o orçamento prevê R$ 931,8 milhões em receitas, com R$ 180 milhões somente com vendas de jogadores. Além disso, a proposta contava com R$ 893 milhões em despesas, sendo R$ 542,89 milhões destinadas apenas ao futebol.

Assim, a proposta contempla superávit de aproximadamente R$ 40 milhões para 2026.

Aliás, chama a atenção a votação apertada para a definição do orçamento para o ano que vem, reflexo da insatisfação de conselheiros por conta de diversos episódios revelados nos últimos dias. Entre eles um esquema de exploração irregular de um camarote do Morumbis em dia de shows.

MP de São Paulo solicitou abertura de inquérito policial

Em um áudio divulgado, os diretores Douglas Schwartzmann e Mara Casares reconhecem participação em um esquema para explorar de forma ilegal um camarote do Morumbis em dia de shows. Por conta deste episódio, conselheiros ligados a diferentes grupos protocolaram no Conselho Deliberativo pedidos de punições e até expulsão dos dirigentes, que se licenciaram dos seus respectivos cargos na última segunda-feira.

Nesta quinta, o Ministério Público de São Paulo solicitou a abertura de um inquérito policial para apurar o caso. Dessa forma, o responsável pelo pedido encaminhado à Polícia, o promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro, detalhou os possíveis enquadramentos criminais identificados a partir do conteúdo das gravações.

“O primeiro crime é corrupção privada do esporte, que é um crime previsto na nova Lei Geral do Esporte, em vigor desde 2023. Esse crime, na verdade, pressupõe a manipulação de interesses privados em detrimento do patrimônio do clube, das agremiações”, explicou.

