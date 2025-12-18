Betis vence o Murcia e vai às oitavas da Copa do Rei

O Betis confirmou o favoritismo, venceu o Murcia por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Rei, nesta quinta-feira (18). Cucho Hernández, de pênalti, e Diego Piñeiro marcou contra nos minutos finais, no Estádio Enrique Roca de Murcia. Foi uma atuação sólida dos alviverdes, que passaram por alguns momentos de tensão apesar de dominarem a posse de bola durante a maior parte da partida.
O Betis dominou a posse de bola com 59%. Teve mais remates à baliza, mas o Murcia mostrou-se muito ativo na recuperação da posse e testou o goleiro Adrián, que fez defesas importantes para a equipe de Pellegrini. O Murcia, aliás, apresentou uma sólida exibição defensiva.
Cucho Hernández marcou de pênalti aos 39 minutos em cobrança. O segundo aconteceu faltando cinco minutos para o término da partida. Aitor Ruibal avançou pela esquerda, ficou cara a cara com o goleiro e chutou. O goleiro Piñeiro fez a defesa e a bola quicou em direção à linha do gol. O zagueiro Héctor Pérez tentou afastar o perigo, mas a bola rebateu no goleiro e cruzou a linha do gol.
O brasileiro Antony entrou no decorrer do segundo tempo, faltando um pouco mais de 20 minutos para o jogo. O atacante entrou para dar mais mobilidade ao ataque, porém sem sucesso. Ele errou três passes no setor ofensivo e arriscou um chute que foi para fora.
Por fim, o Betis busca o quarto título da competição. A última vez que o time levantou a taça foi na temporada 2021-2022. A equipe venceu o Valencia por 5 a 4 nos pênaltis após um empate por 1 a 1 na prorrogação.
