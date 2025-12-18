Apresentado no Inter, Abel Braga fala sobre acerto com Pezzolano e negativa de Tite

Abel Braga foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (18) como novo diretor técnico do Internacional. Após salvar o Colorado do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o novo dirigente falou sobre a contratação de Paulo Pezzolano para treinador e as obrigações de sua nova função no clube gaúcho. Vale destacar que seu contrato vale até o fim de 2026.

Abelão admitiu que a prioridade do Inter era Tite, que fechou essa semana com o Cruzeiro. Ele chegou a conversar com o ex-técnico da Seleção Brasileira antes de assumir a função de dirigente. Assim, com a negativa do técnico, partiu para o acerto com Paulo Pezzolano.

“Só não posso te falar a conversa que eu tive com o Tite, óbvio. Mas, quando surgiu o nome, foi um consenso de todo mundo. Mas, o homem Tite, o treinador Tite, o caráter do Tite, ele foi muito claro, muito gentil, é um amigo que eu tenho uma admiração muito grande. Ele sempre me colocou de forma muito clara: ‘Olha, eu estou apalavrado com um clube’. Na primeira vez que falamos”, afirmou o novo diretor técnico, que prosseguiu:

“Então, você começa a entender que as coisas estão começando a caminhar um pouco diferentes. Eu, o presidente, o Felipe Dallegrave, o Caco (Ricardo Sobrinho, do Capa), nós fomos também procurar alguma coisa que nos satisfizesse. E chegamos no Paulo. E, com a mesma clareza que o Tite nos mostrou, nós mostramos ao Paulo. Estamos esperando uma posição de um treinador. Se ele disser sim, o que nós conversamos deixa de ter efeito. Se ele disser não, gostaríamos de saber de você se aceita ou não vir aqui trabalhar conosco. Foi assim”.

Abel Braga elogia grupo de jogadores do Inter

Na coletiva, Abel Braga mostrou otimismo com o ano de 2026 do Inter. Na visão do ídolo colorado, o grupo de jogadores “é bom” e só lutou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro por conta do fator anímico. Em seguida, rasgou Pezzolano de elogios.

“Futebol você aprende todo dia. Eu sei que ele é um cara do trabalho, ele cita muito a família dele, uma família de muito trabalho. E eu estou louco para ver esse cara. Quando ele falou para mim: ‘Tu se incomoda de ver um maluquinho na beira do campo? Eu falei, p…., eu já fui um malucão, cara. Então, está bom demais’. Cara, eu estou com um feeling muito bom de que vai ser legal”.

Por fim, Abelão abriu o jogo sobre sua nova função no Inter. Para o ex-treinador, ele será um escudo para a comissão técnica e jogadores.

“Eu, na minha função, eu vou tentar ser, fazer, exatamente aquilo que eu gostaria de ter tido como treinador. Alguém que segure as bronquinhas, sabe, aqueles probleminhas bobos que chegam ao treinador diariamente e que tiram um pouco o foco. O foco é o cara se preocupar com treinamento, com escalação, com estratégia, com mental dos jogadores. E não ficar resolvendo esse tipo de probleminha. Tudo que aconteceu no futebol, ou que acontece, ou que venha a acontecer, eu já vivenciei. Então, é usar a minha experiência, porque eu não vou escalar time, eu não vou substituir jogador, nada disso. Vou estar sempre do lado”.

