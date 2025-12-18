Corinthians calcula valores para empréstimo que pode encerrar transfer ban

O Corinthians pretende pegar um empréstimo de R$ 70 milhões para pagar as contas de fim de ano e acabar com o transfer ban. A diretoria financeira chegou ao valor após avaliar o caixa e as dívidas imediatas do clube. A “ESPN” publicou a informação inicialmente.

A decisão já está tomada, mas não há acordo fechado. O clube negocia os detalhes com a Liga Forte União. A decisão final deve sair após a decisão da Copa do Brasil, diante do Vasco, neste domingo (21).

Mesmo com receitas previstas, a diretoria considera que o empréstimo será necessário. O clube espera receber valores da LFU pelo Campeonato Brasileiro e a premiação da Copa do Brasil, mas esses recursos não cobrem todas as despesas.

A diretoria ainda discute como será o pagamento. Em outubro, o Conselho de Orientação autorizou uma operação de até R$ 100 milhões. Na época, o clube informou que pagaria o empréstimo com descontos nas cotas de televisão de 2026, em duas parcelas. A taxa de juros prevista é CDI (Certificado de Depósito Interbancário) mais três por cento.

Relembre o transfer ban que fez Corinthians estudar empréstimo

Parte do valor servirá para encerrar o transfer ban em vigor desde agosto. A punição impede o registro de novos jogadores e decorre de uma dívida de cerca de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, pela compra do zagueiro Félix Torres.

Além disso, o Corinthians responde a outras condenações na Fifa. Uma dessas decisões já foi confirmada na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Esses processos podem gerar novos transfer bans nas próximas semanas. O endividamento total do clube chega a cerca de R$ 2,7 bilhões. Somadas, as dívidas na Fifa ultrapassam R$ 125 milhões em seis condenações.

