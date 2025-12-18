ASSINE JÁ!
Jogada10

Corinthians calcula valores para empréstimo que pode encerrar transfer ban

Corinthians calcula valores para empréstimo que pode encerrar transfer ban
Corinthians calcula valores para empréstimo que pode encerrar transfer ban -

O Corinthians pretende pegar um empréstimo de R$ 70 milhões para pagar as contas de fim de ano e acabar com o transfer ban. A diretoria financeira chegou ao valor após avaliar o caixa e as dívidas imediatas do clube. A “ESPN” publicou a informação inicialmente.

A decisão já está tomada, mas não há acordo fechado. O clube negocia os detalhes com a Liga Forte União. A decisão final deve sair após a decisão da Copa do Brasil, diante do Vasco, neste domingo (21).

Mesmo com receitas previstas, a diretoria considera que o empréstimo será necessário. O clube espera receber valores da LFU pelo Campeonato Brasileiro e a premiação da Copa do Brasil, mas esses recursos não cobrem todas as despesas.

A diretoria ainda discute como será o pagamento. Em outubro, o Conselho de Orientação autorizou uma operação de até R$ 100 milhões. Na época, o clube informou que pagaria o empréstimo com descontos nas cotas de televisão de 2026, em duas parcelas. A taxa de juros prevista é CDI (Certificado de Depósito Interbancário) mais três por cento.

Relembre o transfer ban que fez Corinthians estudar empréstimo

Parte do valor servirá para encerrar o transfer ban em vigor desde agosto. A punição impede o registro de novos jogadores e decorre de uma dívida de cerca de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, pela compra do zagueiro Félix Torres.

Além disso, o Corinthians responde a outras condenações na Fifa. Uma dessas decisões já foi confirmada na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Esses processos podem gerar novos transfer bans nas próximas semanas. O endividamento total do clube chega a cerca de R$ 2,7 bilhões. Somadas, as dívidas na Fifa ultrapassam R$ 125 milhões em seis condenações. 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas