Vasco homenageia funcionários e distribui camisa oficial e ingresso para a decisão da Copa do Brasil

O Vasco decidiu homenagear os seus funcionários. Dessa forma, presenteou cada um deles com uma camisa oficial e um ingresso para a final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, domingo (21), no Maracanã. E isso valeu para todos. Portanto, tanto os colaboradores da SAF como o do associativo foram contemplados.

Em entrevista ao “ge”, o historiador e coordenador do Centro de Memória do Vasco, destacou a atitude da diretoria. Para o profissional, a ação foi um fato histórico dentro do clube.

LEIA MAIS: CBF define árbitro para decisão da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians

“Todo esforço e dedicação merecem ser valorizados, inclusive, os das funcionárias e dos funcionários do Vasco. Estamos aqui no dia a dia do clube, trabalhando muito, comemorando e sofrendo com o desempenho do Gigante da Colina. A atitude da atual diretoria é histórica e uma real demonstração da valorização do seu quadro de funcionários. É um tanto clichê, mas, de fato, ações falam mais que palavras”.

Caso seja campeão o Vasco encerra um jejum de 14 anos sem título nacional. O último foi em 2011, quando também conquistou a Copa do Brasil. A grande decisão será no próximo domingo, às 18 (de Brasília), no Maracanã.

