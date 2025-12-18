Flamengo concorre ao prêmio de melhor clube do mundo

O Flamengo terminou 2025 com um gosto amargo após a derrota para o PSG na final do Intercontinental. Entretanto, a temporada rubro-negra será recordada como uma das mais vitoriosas da história do clube e pode ter reconhecimento mundial. Afinal, o Mengão é um dos indicados na categoria de melhor clube do ano do Globe Soccer Awards.

Ao lado do clube carioca, estão quatro concorrentes europeus. O PSG, campeão da Champions e do Intercontinental. O Chelsea, vencedor do Mundial de Clubes, no meio do ano. O Barcelona, atual campeão de La Liga. E o Liverpool, que conquistou a Premier League na última temporada.

No começo, 14 clubes participaram de uma votação popular, que também continha o Palmeiras. Ao final, mais de 30 milhões de fãs votaram e escolheram os finalistas. A cerimônia de premiação acontece no dia 28 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. No ano passado, Botafogo e Atlético concorreram ao prêmio de melhor clube, que teve o Real Madrid como vencedor.

O Flamengo não é o único representante brasileiro na premiação. Raphinha é um dos concorrentes ao prêmio de melhor jogador, que atualmente pertence a Vinicius Jr. O Globe Soccer Awards também premia a melhor jogadora, o melhor clube feminino, o melhor treinador, a melhor promessa, o melhor meia, o melhor atacante e o melhor jogador do Oriente Médio.

