Botafogo já tem data de estreia na Libertadores-2026. Saiba!

Horas após definir o sorteio da primeira e segunda fases da Copa Libertadores, a Conmebol divulgou a data dos confrontos. Campeão da edição de 2024, o Botafogo estreia no dia 18 de fevereiro, às 21h30, contra um representante da Bolívia. A volta será uma semana depois, no dia 25 do mesmo mês, no mesmo horário, no Estádio Nilton Santos.

O Botafogo tem três possibilidades de enfrentamento nesta etapa da Libertadores: The Strongest (se for campeão da Copa Paceña ou se o título ficar com o Bolívar), Nacional de Potosí ou Blooming (que ficam com a vaga se conquistarem o torneio). Nos dois primeiros cenários, o clube vai a La Paz ou Potosí, lugares de altitudes severas. Se pegar o terceiro rival, joga no nível do mar, em Santa Cruz de La Sierra.

A curiosidade fica por conta do mesmo país no caminho do Botafogo. Em 2024, no ano do título, o Mais Tradicional iniciou sua caminhada, também nas fases preliminares, contra o Aurora, da Bolívia: 1 a 1, em Cochabamba, e 6 a 0, no Engenho de Dentro.

Se passar pelos andinos, o Botafogo, na pior das hipóteses, ficará na Copa Sul-Americana. Na terceira fase, o Mais Tradicional encontra um representante do Equador (LDU ou Barcelona de Guayaquil) ou o Argentinos Juniors (ARG).

O Glorioso só não decidirá a série no Colosso do Subúrbio se o rival for a LDU por conta do ranking da Conmebol. Neste ano, no tira-teima entre os dois times, os equatorianos levaram a melhor nas oitavas de final da Copa Libertadores.

