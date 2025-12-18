Ex-São Paulo marca em classificação do Porto na Taça de Portugal; Sporting também avança

O Porto garantiu classificação às quartas de final da Taça de Portugal ao golear o Famalicão por 4 a 1 nesta quinta-feira (18), no Estádio do Dragão. William Gomes, ex-São Paulo, Victor Froholdt, Samu Aghehowa e Pepê anotaram para os anfitriões, e Justin de Haas descontaram para os visitantes.

Com o resultado em seus domínios, os Azuis e Brancos terão pela frente nada menos que o Benfica em um clássico decisivo que vale vaga na semifinal. O Famalicão, por outro lado, se despede da competição.

Pelo Campeonato Português, o Porto volta a campo contra o Alverca pela 15ª rodada, no dia 22 de dezembro, às 15h45 (de Brasília). No mesmo dia, porém às 17h45, o Famalicão enfrenta o Benfica.

O jogo

Os donos da casa pressionaram desde o começo e logo aos seis minutos abriu o placar com William Gomes, ex-São Paulo, que aproveitou falha defensiva após pressão de Victor Froholdt e finalizou com firmeza diante de Ivan Zlobin. O Famalicão reagiu rapidamente e, aos 13′, De Haas aproveitou cobrança de escanteio para subir mais alto que a defesa e empatar de cabeça. Ainda no primeiro tempo, aos 38′, Froholdt recolocou o Porto em vantagem ao aproveitar rebote do goleiro após chute de Gabri Veiga e empurrar para a rede.

Na etapa complementar, o domínio portista se consolidou. Aos 35 minutos, Samu Aghehowa, que havia acabado de entrar, marcou de cabeça o terceiro gol da equipe, praticamente selando a classificação. Pouco depois, aos 44′, Pepê também pelo alto fechou a goleada e confirmou o triunfo por 4 a 1.

Sporting também avança na Taça de Portugal

Atual campeão da Taça de Portugal, o Sporting também assegurou presença na próxima fase. Afinal, derrotou o Santa Clara por 3 a 2 fora de casa em um duelo que teve fortes emoções até os minutos finais. Os Leões terão como adversário o AVS, que surpreendeu ao eliminar o Vitória de Guimarães com triunfo por 1 a 0 fora de casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.