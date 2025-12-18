Corinthians se reapresenta e inicia preparação para final no Maracanã

Um dia depois de empatar dentro de casa no jogo de ida da final da Copa do Brasil, o Corinthians se reapresentou na tarde desta quarta-feira (18). A atividade no CT Joaquim Grava marcou o início dos trabalhos como foco no jogo de volta contra o Vasco, que acontece neste domingo (21), às 18h, no Maracança.

A comissão técnica dividiu o elenco alvinegro em dois grupos. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na Neo Química Arena realizaram um trabalharam regenerativo na parte interna do CT. Por outro lado, o restante do time realizaram exercícios de força na academia. Depois, partiram para o gramado, onde foi aplicado um treino enfretamento de quatro contra quatro com finalizações, além de um jogo em campo reduzido.

Para a partida de volta, Dorival Júnior não possui desfalques. Mesmo com uma lista longa de pendurados, o Corinthians se safou de ter algum jogador suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Entretanto, a única preocupação do clube é com o desgaste dos atletas. Afinal, o time vem de uma maratona de quatro jogos seguidos na reta final da temporada.

O Corinthians volta aos treinos na manhã desta sexta-feira (19), quando Dorival Júnior deve ter todos os jogadores em campo. A viagem para o Rio de Janeiro está programada para o início da tarde do sábado (21).

