São Paulo encaminha troca com o River Plate para permanecer com dupla

O São Paulo encaminhou uma troca de jogadores com o River Plate para manter dois jogadores no seu elenco. O Tricolor está próximo de garantir a permanência do lateral-esquerdo Enzo Díaz e do atacante Gonzalo Tapia. Por outro lado, o meia Galoppo, emprestado ao clube argentino, permaneceria em Buenos Aires.

A informação é do jornalista Valentim Furlan, do portal Uol. De acordo com o repórter, faltam apenas as definições de qual seria a porcentagem de direitos econômicos do meia que ficaria para o River Plate. No momento, o Tricolor possui 100% dos direitos do jogador.

No empréstimo, São Paulo e River acordaram uma clausula de compra obrigatória caso Galoppo atingisse uma meta estipulada. O valor do negócio seria de R$ 20 milhões, por 60% dos direitos econômicos do atleta. Entretanto, o jogador não conseguiu bater a meta e o Tricolor pode liberar mais do que o estabelecido em janeiro pela permanência de Enzo e Tapia.

