Textor inicia entrevista com candidatos a treinador do Botafogo

Vai começar mais uma novela! Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor iniciará um período de entrevistas com treinadores para comandar o time alvinegro em 2026. Na última quarta-feira (17), o cargo ficou livre com a saída de Davide Ancelotti. O Godfather contará com o auxílio de Léo Coelho e Alessandro Britto, os dois diretores mais importantes da cúpula de futebol do clube alvinegro. O Mais Tradicional, aliás, não formalizará nenhuma proposta antes destas conversas com o empresário norte-americano.

Segundo o jornal “O Globo”, um dos nomes que passarão por este processo de “triagem” do big boss é o português Vasco Matos. Ele, aliás, esteve na mira do Botafogo, no início deste ano, quando o clube procurava o subtsituto para Artur Jorge, que, seduzido pelo vil metal dos petrodólares, trocou o Mais Tradicional pelo Al-Rayyan, do Qatar.

Por uma questão da licença, Matos acabou não assumindo a função de treinador do Botafogo. Atualmente, ele está no Santa Clara, time que disputa a Primeira Divisão de Portugal.

Apesar do interesse em Matos, Rafael Guanaes, do Mirassol, segue também no radar, porém, o clube evita colocá-lo como “plano A” para não gerar desconforto com os demais postulantes.

O Botafogo tem o seu primeiro compromisso no fim de janeiro, contra o Cruzeiro, no Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Em fevereiro, a equipe estreia na Copa Libertadores. O elenco, no momento, está de férias.

