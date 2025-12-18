Com time em alta, Santos se prepara para a Copinha

O time sub-20 do Santos já trabalha com foco na Copinha. Afinal, a equipe se apresentou no último dia 08 de dezembro e treina diariamente no CT Rei Pelé. A expectativa é grande, já que o Alvinegro conquistou o título paulista no mês passado, contra o São Paulo.

Ao todo, 40 jogadores estão participando das atividades comandadas pelo treinador Vinícius Marques. Entretanto, o clube pode inscrever apenas 30 atletas na competição. O técnico lamentou que terá que fazer cortes no grupo, mas afirmou quem fica de fora não estará descartado na temporada.

“Quem estiver melhor vai conseguir pegar uma das 30 vagas, e dez vão ser cortados. Isso não quer dizer que os que ficarem fora estarão fora do nosso objetivo do ano que vem também, infelizmente só podemos inscrever 30 jogadores”, explicou.

O grupo conta com três jogadores que já tiveram passagens pelo time principal: JP Chermont, Vinícius Lira e Matheus Xavier. Aliás, Marques destacou que há uma integração entre as categorias e está consciente que Vojvoda pode solicitar atletas do seu time para o início do Paulistão.

“Como o Campeonato Paulista está começando de maneira mais antecipada, pode ser que o Vojvoda precise de alguns atletas que estão jogando na Copinha para ajudar no profissional. Já temos uma integração que normalmente durante o ano 75% do nosso grupo já vivenciou treinamento no profissional então ele já conhece muito bem os atletas que nós temos”, pontuou.

O Santos disputa a Copinha no Grupo, que será realizado em São Carlos. O Peixe terá como adversários o Grêmio São-Carlense, o Real Brasília e o União Cacoalense (RO). A estreia está marcada para o dia 04 de janeiro.

