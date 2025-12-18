Aposta de R$ 60 milhões vira pesadelo e trio uruguaio força saída do Grêmio

A histórica conexão do Grêmio com a garra charrua, imortalizada por ídolos como Hugo De León, Ancheta e Luis Suárez, vive um capítulo melancólico e oneroso. A diretoria tricolor enfrenta um problema milionário com três apostas recentes vindas do Uruguai que, longe de entregarem o retorno esperado, tornaram-se dores de cabeça administrativas. Cristian Olivera, Matías Arezo e Felipe Carballo custaram aos cofres do clube cerca de US$ 10,7 milhões (aproximadamente R$ 58,6 milhões na cotação da época), mas acumulam fracassos em campo e polêmicas nos bastidores.

O caso mais urgente envolve Cristian Olivera, a contratação mais cara do trio (US$ 4,5 milhões). O atacante, que chegou com status de titular, jamais convenceu em Porto Alegre. Após 37 jogos, cinco gols e duas assistências, ele encaminhou sua saída para o Bahia por empréstimo até o final de 2026. O jogador chegou a forçar uma transferência para o Nacional-URU, mudando-se para Montevidéu antes do acordo, mas o Grêmio vetou o negócio devido aos baixos valores oferecidos pelos uruguaios. O desfecho no futebol baiano surge como uma tentativa de recuperar parte do investimento.

Jogadores não criam conexão no Grêmio

A situação de Matías Arezo segue a mesma linha de desgaste e desejo de distanciamento. Comprado por 3 milhões de euros, o centroavante está emprestado ao Peñarol e já deixou claro que não pretende voltar. O clube de Montevidéu tenta comprar o atleta em definitivo, mas não aceita pagar os US$ 4 milhões estipulados em contrato, travando a negociação. Arezo, inclusive, gerou desconforto ao aconselhar publicamente Olivera a buscar um lugar onde fosse “valorizado”, evidenciando a falta de sintonia do grupo com o Tricolor.

Por fim, o volante Felipe Carballo, adquirido por US$ 3 milhões, vive um drama físico longe da Arena. Emprestado ao Portland Timbers, da MLS, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e só deve retornar aos gramados no fim do primeiro semestre de 2026. Sua passagem pelo Sul ficou marcada pela frieza: o jogador admitiu recentemente que optou por morar em um hotel para evitar criar vínculos com a cidade e com o clube, atitude que resume a passagem frustrante dos três compatriotas pelo Rio Grande do Sul.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook