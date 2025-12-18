Flamengo desembarca no Rio após disputa do Intercontinental

O Flamengo desembarcou no Aeroporto do Galeão, zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (18), após a disputa da Copa Intercontinental, no Qatar. Apenas 15 dos 26 jogadores inscritos pelo clube no torneio retornaram no avião fretado pelo Rubro-Negro. Além dos atletas, o presidente Bap estave junto com a delegação.

Dez jogadores optaram por emendar suas viagens de férias diretamente de Doha. Rossi, Bruno Henrique, Pedro, Alex Sandro, Danilo, Everton Cebolinha, Michael, Samuel Lino, Ayrton Lucas e Evertton Araújo não retornaram com a delegação rubro-negra. O técnico Filipe Luís também não voltou e aproveitou para passar alguns dias na Europa. Entretanto, o clube segue com as negociações para a renovação do seu contrato.

Já o goleiro Matheus Cunha havia retornado antes. Afinal, o jogador recebeu liberação do Flamengo para acompanhar o nascimento do seu filho após a estreia contra o Cruz Azul. O atleta tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro e não permanecerá no clube para 2026.

Os jogadores não pararam para falar com a imprensa presente no aeroporto. Já a torcida não preparou nenhuma recepção especial. Algumas pessoas que passavam pelo terminal “deram a sorte” de encontrar o time e aproveitaram para tirar algumas fotos e saudar os atletas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.