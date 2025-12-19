Gabriel Jesus revela dificuldades com lesão e complicações no parto da filha

Gabriel Jesus superou uma séria lesão no joelho esquerdo que o impediu de defender o Arsenal por um longo período. Em carta aberta publicada no The Players’ Tribune, o atacante relatou as dificuldades enfrentadas durante a recuperação e destacou o papel fundamental de sua família, que esteve ao seu lado e foi essencial para preservar sua força emocional ao longo desse processo.

“Para mim, um dia sem futebol é um dia terrível. Tem sido assim, aliás, desde que aprendi a jogar bola. Desde que rompi meu LCA (ligamento cruzado anterior), já tive 300 dias ruins seguidos. Portanto, quando o médico disse que eu ficaria fora por 12 meses, desmoronei mentalmente. Graças a Deus, as pessoas que realmente me salvaram durante esse tempo foram minha esposa, minha filha Helena e a espera pelo meu segundo filho, Daniel”, iniciou ele.

O jogador brasileiro sofreu a ruptura do ligamento do joelho em janeiro e só conseguiu retornar aos gramados em dezembro. Sua volta ocorreu saindo do banco de reservas, primeiro no duelo contra o Club Brugge pela Liga dos Campeões e, em seguida, diante do Wolverhampton pelo Campeonato Inglês.

“Nos primeiros meses de recuperação, eu praticamente vivia no sofá de casa. Descia de manhã me apoiando nas muletas, e aquele era meu mundo. Tratamento. Café da manhã. Tratamento. Almoço. Tratamento. Cochilo. Tratamento. Assistia aos jogos do Arsenal na TV, e essa era a pior sensação do mundo. Além disso, todo jogador conhece essa ansiedade. Estava totalmente indefeso, como um torcedor. Toda vez que perdíamos uma chance de gol, eu jogava as almofadas no chão. Tudo o que você quer é ajudar, e não pode”, prosseguiu.

Durante o período em que esteve afastado por lesão, Gabriel Jesus precisou lidar com a saudade dos gramados ao mesmo tempo em que dedicava atenção à filha Helena, que ainda não compreendia o motivo da ausência do pai no futebol. Paralelamente, o atacante aguardava a chegada do segundo filho, Daniel, e destacou que, apesar das dificuldades, a lesão acabou se tornando uma espécie de “bênção”, já que lhe permitiu acompanhar de perto a gestação.

Gabriel Jesus pretende retorno ao Palmeiras em alguns anos

O ex-palmeirense também revelou que sua esposa, Raiane, enfrentou complicações graves no parto da primeira filha, situação que ele classificou como “traumática”. Apaixonado pelo sonho de ser pai desde cedo, Jesus ressaltou o impacto emocional desse episódio em sua vida.

“Ela (Raiane) teve que dar a luz aqui na Inglaterra, longe de sua família, e sem falar o idioma. Durante o parto, houve uma complicação grave e ela perdeu muito sangue. Quando você enfrenta um problema médico como esse, aliás, os termos que as enfermeiras usam são assustadores, mesmo que seja na sua língua materna. Portanto, é tudo muito rápido. Você se sente indefeso. Mas quando você está apenas aprendendo o idioma, e algo assim acontece, é ainda mais aterrorizante. […] Segurei minha filha por apenas um dia. E logo na manhã seguinte, já estava arrumando minhas malas novamente. Isso porque eu tinha que pegar um voo para jogar pela Seleção Brasileira. O futebol nunca para”, relatou Jesus.

Estabelecido no futebol inglês e recuperado da lesão, Gabriel Jesus destacou que mantém o desejo de voltar a defender o Palmeiras em algum momento da carreira. Apesar disso, os compromissos e obstáculos atuais afastam a possibilidade de um retorno imediato ao clube que o revelou, deixando essa ideia para o futuro. Fora dos planos atuais de Carlo Ancelotti, o atacante se concentra em recuperar o bom desempenho na Europa, com o objetivo de seguir em evidência e ainda alimentar o sonho de disputar a Copa do Mundo.

“As pessoas me perguntam: ‘Por que você simplesmente não vai embora? Por que não vai para a Arábia Saudita? Ou de volta para casa, no Brasil?’. Um dia, eu gostaria sim, de voltar a jogar pelo Palmeiras, mas não hoje. Sinto que tenho assuntos inacabados no Arsenal”, encerrou Gabriel Jesus.

