Calejado em finais, Diniz vive no Vasco o mesmo roteiro de títulos recentes

Enérgico na beira de campo, sereno fora dele. Assim tem sido Fernando Diniz nesta reta final de Copa do Brasil. O treinador tem demonstrado muita confiança no título do Vasco, mas sempre adotando um tom equilibrado, passando muita segurança sobre o que está fazendo, porém sem perder a humildade que o momento pede.

A postura de Fernando Diniz se explica pelo momento recente da carreira do treinador. A decisão de Copa do Brasil pelo Vasco é a sétima final dele nos últimos três anos. Portanto, o técnico está calejado e essa experiência tem sido fundamental na conquista de resultados positivos.

São quatro títulos, cada um com o seu grau de grandeza, mas todos importantes. A saga começou em 2023. O Fluminense de Fernando Diniz conquistou a Taça Guanabara na última rodada ao vencer o Flamengo, por 2 a 1, de virada. Os times voltaram a se enfrentar na decisão do Carioca e Diniz levou a melhor novamente. Depois de perder o primeiro jogo por 2 a 0, o Tricolor goleou o Rubro-Negro por 4 a 1 e ficou com o título.

Conquista inédita e vingança histórica

No mesmo ano, Fernando Diniz conquistou a Copa Libertadores, título mais importante da carreira do treinador e também do Fluminense. Na final, venceu o temido Boca Juniors, por 2 a 1. A competição era uma verdadeira obsessão para o Tricolor, aumentando ainda mais o tamanho do desafio. No final de 2023, o técnico chegou até a decisão do Mundial de Clubes da Fifa, mas foi superado pelo Manchester City, por 4 a 0.

Já em 2024, Fernando Diniz conseguiu exorcizar outro trauma do Fluminense, ao conquistar a Recopa Sul-Americana sobre a LDU. A equipe equatoriana tinha conquistado a Copa Libertadores de 2008 e a Copa Sul-Americana de 2009 sobre o Tricolor, dando ao confronto não só um sabor de revanche, mas também de vingança. No primeiro jogo, na altitude, derrota por 1 a 0. Já no Maracanã, vitória por 2 a 0 e mais um título para Fernando Diniz.

No final do mesmo ano, já comandando o Cruzeiro, Fernando Diniz chegou na decisão da Copa Sul-Americana. No entanto, perdeu o título para o Racing, que venceu por 3 a 1, em Assunção, no Paraguai.

Pronto para fazer história

A trajetória faz Fernando Diniz chegar preparado para a decisão da Copa do Brasil pelo Vasco. O treinador já demonstrou que sabe conduzir equipes marcadas por longos períodos de jejum e transformar traumas em combustível para títulos, como aconteceu ao derrotar a LDU e virar uma página dolorosa do passado do Fluminense.

O Vasco vive cenário semelhante. O Cruz-Maltino convive com um jejum de 14 anos sem grandes conquistas e com a necessidade de um recomeço. Ser campeão da Copa do Brasil sobre o Corinthians pode representar esse ponto de virada, já que a equipe paulista é um algoz de longa data. Soma-se a isso um dado simbólico e poderoso. Fernando Diniz jamais perdeu uma final disputada no Maracanã, palco da decisão de domingo.





