CEO de clínica de transplante capilar manda recado após procedimento em Fabrício Bruno

Fabrício Bruno decidiu cuidar da autoestima para 2026 e aproveitou o início das férias para realizar um procedimento capilar em Belo Horizonte. Quem ‘vazou’ a mudança no visual foi o próprio CEO da Clínica Rejuvenesce, Francis Arantes, em um agradecimento ao zagueiro do Cruzeiro nas redes sociais da empresa especializada em transplantes.

A clínica, aliás, mantém certa proximidade com o meio esportivo, sobretudo o mineiro. Localizada no nobre bairro Savassi, em Belo Horizonte, o espaço já promoveu ações com o influenciador Fael Lima, associado ao Atlético-MG, além de registrar boa avaliação local entre pacientes — mais de 6.800, segundo o site.

Em publicação ao lado do zagueiro celeste, que aparece com cabelo raspado, Francis destacou o peso da escolha pelo atleta e a honra em atendê-lo. “Quando o Xerife confia, a gente sente o peso da responsabilidade. Obrigado pelo carinho e pela confiança, Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro e da Seleção Brasileira”, escreveu o CEO.

A clínica ainda oferece avaliação gratuita online e, apesar de ter o transplante capilar como especialidade central, também atua em outras áreas ligadas à estética e saúde. No site, há disponibilidade para agendar terapia capilar, faceta de porcelana, aplicação de toxina botulínica e harmonização facial.

Fabrício Bruno mira em 2026

De férias e lidando com questões pessoais, o zagueiro se despediu da temporada com um texto de agradecimento ao Cruzeiro e, sobretudo, aos torcedores. Um dos principais nomes da equipe em 2025, Fabrício utilizou as redes sociais nessa quinta-feira (18) para mandar uma mensagem especial aos cruzeirenses.

No texto, ressaltou o esforço feito pela diretoria para viabilizar seu retorno à Toca da Raposa II após cinco anos fora. “Cruzeiro e Nação Azul, começo este texto agradecendo a vocês por 2025. Ao Cruzeiro, na figura do presidente Pedrinho e família Lourenço, obrigado pela oportunidade e todo esforço que fizeram para que eu pudesse retornar à minha casa”.

Na sequência, destacou o apoio da torcida no decorrer da temporada: “À Nação Azul, muito obrigado pela forma que me recepcionaram de volta. Obrigado por todo apoio com o clube durante o ano, vocês foram super importantes nessa caminhada”, disse em outro trecho.

“[…] Agora é descansar um pouco e se preparar para o próximo ano. Afinal, o CRUZEIRO É GIGANTE PELA PRÓPRIA NATUREZA e a sua IMAGEM SEMPRE RESPLANDECERÁ”, concluiu.

Ele terminou o ano como o jogador de linha com mais partidas pelo clube, com 53 jogos e todos como titular. Nesse ínterim, contribuiu com quatro gols e duas assistências aos companheiros.

