Bizarro! Mesmo com time invicto há dez jogos, torcida vandaliza carro do treinador

Acredite, se quiser. Torcedores do Freamunde, pequeno clube que disputa a segunda divisão distrital da Associação de Futebol do Porto – o equivalente à Sexta Divisão do Campeonato Português – , vandalizaram e destruíram completamente o carro do treinador Vitorino Antunes. Crise? Maus resultados? Risco de rebaixamento? Nada disso. O time está invicto há dez jogos e ocupa a terceira posição do torneio.

O ataque aconteceu na noite desta quinta-feira (18). O próprio clube postou as imagens do ataque nas redes sociais e culpou os torcedores. O Range Rover do ex-lateral, revelado pelo próprio Freamunde e com passagem em grandes clubes como Málaga e Sporting, teve os vidros quebrados.

O episódio causa estranheza porque ocorre justamente no melhor momento do time na temporada. Desde que assumiu o comando, Antunes não perdeu. São dez jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e seis empates.

“Este tipo de comportamento é absolutamente inaceitável e contrário aos valores que o SC Freamunde sempre defendeu: respeito, desportivismo e civismo, dentro e fora das quatro linhas. Nada justifica o ato de covardia que se verificou na noite de hoje (quinta) e que deve envergonhar os seus autores”, escreveu o clube em um comunicado.

A diretoria, inclusive, também saiu em defesa do treinador e reforçou que ataques a profissionais do clube ferem diretamente a identidade da equipe e da cidade. Por fim, o Freamunde afirmou que vai agir para evitar novos episódios semelhantes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.