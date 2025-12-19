CBF quer Mané Garrincha como palco da primeira final única da Copa do Brasil

ASSINE JÁ!
A CBF já tem uma cidade favorita para sediar a primeira final única da Copa do Brasil, em 2026. Trata-se de Brasília. Contudo, a entidade ainda não definiu o palco da decisão e não estabeleceu um prazo para definir o local, mas a capital federal lidera a disputa contra outras sedes, de acordo com o “ge”.

A edição de 2026 será a primeira sob o novo formato com final única. Dessa forma, a ideia da CBF é realizar a decisão em campo neutro e, inicialmente, com sedes diferentes a cada ano. Entretanto, uma ala de dirigentes defende que o estádio de Mané Garrincha, em Brasília, seja a sede fixa das finais.

Contudo, é apenas ideia embrionária neste momento. Porém, pesa a favor que o estádio fica na capital federal e a localização geográfica pode ser um facilitador para deslocamento de torcedores. Além disso, o local tem mais de 70 mil lugares e é um dos estádios reformados para a Copa do Mundo de 2014.

Em 2025, a Copa do Brasil será decidida em jogos de ida e volta pela última vez. No primeiro jogo da final, Corinthians e Vasco empataram sem gols. A segunda partida será realizada no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Dessa forma, o vencedor leva o título. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

