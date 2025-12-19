Diretor diz que dinheiro não é o problema para Neymar renovar com o Santos

O Santos trabalha com confiança nos bastidores para manter Neymar no elenco ao menos até a disputa da próxima Copa do Mundo. Diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos demonstrou tranquilidade ao abordar a situação contratual do camisa 10, que tem vínculo válido apenas até 31 de dezembro. As tratativas estão sob responsabilidade direta do presidente Marcelo Teixeira.

Segundo Mattos, o tema é conduzido com otimismo e sem urgência. Para ele, o principal fator para a continuidade do atacante na Vila Belmiro não passa por dinheiro, mas pela vontade do próprio jogador em permanecer no clube que o revelou. O dirigente reforçou que Neymar aceitou um acordo muito inferior ao que recebia no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

“Vou pedir sensibilidade, porque é obvio que é um assunto do tamanho que tem e é resolvido pelo presidente. Obviamente, conversamos muito. Quero dizer que ele está no Santos porque quer, e ele quer porque está feliz de estar no Santos. O financeiro nunca foi o entrave ou uma necessidade de mudanças. O projeto esportivo do Neymar quando vem para o Santos, ele sabe que está se reconstruindo, vindo de uma Série B e seria difícil brigar para ser campeão brasileiro, embora a gente tenha trabalhado para isso. Neymar está aqui porque quer, vejo ele muito feliz”, afirmou Mattos, em entrevista ao “ge”.

Clube sem pressa para renovar

O dirigente também destacou que não há necessidade de acelerar a definição. Neymar está de férias, e a expectativa interna é de que a situação avance de forma natural com a proximidade da reapresentação para a nova temporada.

“Acho que é uma coisa que vai acontecer naturalmente. É a casa dele e sempre estará de braços abertos. Acho que isso vai acontecer de maneira natural, no seu tempo. Ele está de férias, precisa resolver algumas coisas dele e o presidente está tratando de uma maneira que tem que ser”, completou.

Atualmente, Santos e Neymar mantêm dois vínculos distintos. O primeiro é o contrato de trabalho do atleta com o clube, que envolve os vencimentos registrados em carteira. Esse custo mensal, segundo o próprio clube, equivale ao salário de quatro ou cinco jogadores considerados “comuns” no elenco.

O segundo acordo é firmado com a NR Sports, empresa da família do jogador, para a exploração de sua imagem. Nesse contrato, o Santos se comprometeu a pagar R$ 85 milhões, de forma parcelada, até dezembro de 2026, referentes ao primeiro ano do retorno do camisa 10 ao Alvinegro.

Neymar demonstra vontade em ficar

Mattos ainda fez questão de enaltecer o comprometimento de Neymar no fim da temporada. Mesmo lidando com um estiramento no menisco do joelho esquerdo, o atacante atuou nos últimos jogos do Brasileirão no sacrifício, contrariando inclusive avaliações médicas iniciais.

“Neymar é fundamental. Acredito que o primeiro objetivo do Neymar era ajudar o Santos. Escutei em algum momento o médico dizendo que dificilmente ele jogaria os últimos três jogos. Algumas horas depois fui conversar com ele, e ouvi: “Vou jogar de qualquer jeito””

“Ele tem dois amores no futebol: Santos e a seleção brasileira. Quantas vezes ele jogou no sacrifício pela Seleção? Ele é a cara da Seleção. Falando de Santos, ele é fundamental. Acredito que o Neymar bem e fundamental para o Santos será fundamental para nós brasileiros que queremos a Seleção campeã novamente”, concluiu o dirigente.

Com Neymar em campo, o Santos venceu Sport, Juventude, partida em que o camisa 10 marcou três gols, e Cruzeiro nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. A sequência de resultados garantiu a permanência do clube na Série A e assegurou uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.