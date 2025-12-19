Corinthians prepara “despedidas” e quer enxugar folha salarial em R$ 6 milhões

A decisão da Copa do Brasil contra o Vasco, neste domingo (21), no Maracanã, tende a representar mais do que a disputa por um título para o Corinthians. Internamente, o jogo é tratado como possível ponto final da passagem de alguns jogadores pelo clube, em meio a um processo de reformulação já desenhado para a temporada de 2026.

O orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo no início da semana prevê uma redução de cerca de R$ 6 milhões mensais na folha salarial do futebol profissional. Contudo, para atingir essa meta, o clube precisará liberar atletas em fim de contrato, negociar jogadores de maior custo e abrir mais espaço para atletas formados nas categorias de base.

Entre as saídas já praticamente definidas estão os atacantes Romero e Talles Magno. Ídolo recente e multicampeão pelo Timão, o paraguaio, de 33 anos, perdeu protagonismo ao longo de 2025 e não está nos planos para a próxima temporada. Aliás, com salário elevado e vínculo se encerrando ao fim do ano, a tendência é de despedida após a final.

Situação semelhante vive Talles Magno. Emprestado pelo New York City até 31 de dezembro, o atacante não será comprado nem terá o empréstimo renovado. Aliás, nas últimas partidas, sequer figurou entre os relacionados, o que reforça o fim do ciclo no Parque São Jorge.

A diretoria também trabalha para negociar o zagueiro Félix Torres. O Corinthians autorizou empresários e intermediários a buscarem interessados no defensor equatoriano, que pode ser negociado na próxima janela.

Quem mais pode sair

Além das liberações, o clube projeta realizar ao menos uma venda de impacto em 2026. Afinal, a previsão orçamentária aponta arrecadação mínima de R$ 151 milhões com transferências. Nomes como Yuri Alberto e Gui Negão, que já despertaram interesse de clubes do exterior, estão sendo vistos como ativos com potencial de mercado.

Além disso, outros atletas com pouco espaço no elenco também estão no radar para possíveis saídas. O volante Charles, sondado recentemente pelo Coritiba, e o lateral-esquerdo Hugo aparecem nessa lista. Já o atacante Héctor Hernández vive situação ainda mais delicada, treinando separado do grupo principal desde agosto.

O planejamento para a próxima temporada vem sendo debatido pela diretoria e pela comissão técnica nas últimas semanas, mas o desfecho da Copa do Brasil pode influenciar diretamente os próximos passos. Em caso de título, o Corinthians garante vaga na Conmebol Libertadores, o que ampliaria a receita e daria mais margem para investimentos.

Além de Romero e Talles Magno, outros dois jogadores estão em reta final de contrato: o lateral Fabrizio Angileri e o meio-campista Maycon. O clube negocia a permanência de ambos, mas, até o momento, não houve acordo. A definição também deve passar pelo resultado de domingo e pelo cenário financeiro para 2026.

