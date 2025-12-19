Herói do PSG contra o Flamengo, goleiro fraturou a mão na final

Herói do PSG contra o Flamengo, o goleiro Matvey Safonov fraturou a mão esquerda na final da Copa Intercontinental, na última quarta-feira (17), em Doha, no Catar. Autor de quatro defesas na disputa de pênaltis, o russo será reavaliado entre três e quatro semanas. Dessa forma, ele desfalcará o clube francês nos próximos compromissos e só volta a jogar em 2026.

Em nota publicada nesta sexta-feira (19), o PSG também informou que o atacante sul-coreano Lee Kang-In sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, enquanto o francês Barcola segue em tratamento devido à fadiga muscular. Assim, o trio está fora do jogo contra o Vendée Fontenay, da quinta divisão, neste sábado (20), pela Copa da França.

Safonov foi o grande destaque da final da Copa Intercontinental. Afinal, o goleiro russo defendeu quatro cobranças de pênaltis do Flamengo. Na primeira batida, sofreu o gol de De la Cruz. Depois, defendeu, em sequência, os chutes de Saul, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo. Assim, garantiu o PSG como o primeiro clube francês campeão do mundo.

Flamengo e PSG empataram por 1 a 1. O time francês, que teve um gol anulado de Fabián Ruíz, saiu na frente do placar com Kvaratskhelia no primeiro tempo. Na etapa final, no entanto, o Rubro-Negro empatou com Jorginho, de pênalti. Portanto, o jogo caminhou para a prorrogação e permaneceu empatado. Nos pênaltis, os franceses venceram por 2 a 1.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.