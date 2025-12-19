Marcos Antônio vira ponto de equilíbrio em temporada irregular do São Paulo

Em um ano de poucas respostas coletivas e muitas frustrações no Morumbis, Marcos Antônio terminou a temporada como uma das raras unanimidades do São Paulo. Em meio à carência de criatividade e regularidade no meio-campo, o volante se consolidou como peça-chave e ofereceu ao time um padrão de jogo mais equilibrado.

Contratado de forma discreta e inicialmente tratado como alternativa no elenco, o jogador soube aproveitar o cenário de instabilidade para crescer. Com o passar das rodadas, ganhou minutos, aumentou sua influência nas partidas e acabou se firmando como titular, principalmente pela capacidade de conectar defesa e ataque com mobilidade e bom passe.

Os números ajudam a explicar a ascensão. Em 2025, Marcos Antônio entrou em campo 43 vezes pelo Tricolor, iniciando 36 partidas. Foram seis assistências, 11 grandes chances criadas e 43 passes decisivos ao longo da temporada, além de um índice de 73% de acerto em lançamentos longos, dado que evidencia sua participação na construção ofensiva.

Sem a bola, o rendimento também chamou atenção. O volante registrou 17 interceptações, 37 desarmes e 168 bolas recuperadas, sendo um dos jogadores mais ativos do elenco na recomposição e na pressão pós-perda.

Contudo, nem mesmo ele escapou do principal obstáculo enfrentado pelo São Paulo ao longo do ano. Afinal, uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda interrompeu sua sequência em alguns momentos da temporada. Assim, tirou o atleta de compromissos importantes, ainda que não tenha comprometido sua consolidação no time.

Marcos Antônio terá vida longa no São Paulo?

O desempenho consistente pesou na decisão da diretoria de estender o vínculo do atleta. O São Paulo renovou o empréstimo de Marcos Antônio até 30 de junho de 2026. O volante pertence à Lazio, da Itália, com quem tem contrato até junho de 2027, e seguirá como uma das apostas do clube para dar mais estabilidade ao meio-campo no próximo ano.

