Reajuste deve encarecer camisas de futebol da Nike em 2026

A Nike prepara uma nova política de preços para seus uniformes de futebol a partir de março de 2026. Seguindo os indícios, os reajustes devem atingir tanto as camisas voltadas ao público em geral quanto nos modelos premium. Ou seja, utilizados por atletas e desenvolvidos com tecnologias mais avançadas como a AeroFit, por exemplo.

Neste contexto, estima-se que no mercado europeu as camisas consideradas de “torcedor” devem passar de aproximadamente 100 euros para 110 euros. Já as versos de ponta, atualmente na faixa de 150 euros, podem custar 160 euros. O movimento se insere em uma estratégia mais ampla da empresa em reequilibras custos.

O aumento, porém, não está restrito ao futebol. Isso porque a empresa vem enfrentando pressões financeiras decorrentes de fatores macroeconômicos — entre eles a elevação de tarifas sobre produtos importados nos Estados Unidos.

Tal reajuste ocorre, ainda, em um momento de ampliação da presença da marca no futebol. Isso impulsionada por contratos recentes considerados relevantes no Brasil. Entende-se que o movimento reforça a importância estratégica da modalidade para a Nike, mesmo no contexto econômico desafiador.

Nike estima acréscimo bilionário

Executivos da companhia estimam que esse impacto possa gerar um acréscimo de cerca de 1 bilhão de dólares em custos. Para atenuar esse efeito, a empresa passou a promover reajustes pontuais em diferentes linhas e a reduzir a dependência de determinadas cadeias produtivas.

A marca adotou ajustes seletivos de preços em alguns segmentos neste ano, especialmente em tênis e roupas destinadas ao público adulto. Ao mesmo tempo, optou por preservar produtos de menor valor e itens voltados às crianças.

Historicamente, a empresa utiliza um modelo de precificação baseado em valor, ou seja, o preço final não reflete apenas o custo de fabricação. Leva-se também em conta nesse conceito a percepção de inovação, tecnologia e qualidade associada à marca, sobretudo em produtos de alta quantia agregada, como os uniformes de futebol.

O cenário do setor esportivo global também contribui para esse reposicionamento. Marcas enfrentam aumento nos custos de matérias-primas — como o algodão —, além de despesas logísticas mais elevadas e tarifas de importação. Esses fatores têm levado empresas do segmento a revisarem suas estratégias comerciais para preservar a rentabilidade.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.