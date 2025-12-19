São Paulo anuncia a contratação do meia Danielzinho

O São Paulo anunciou a contratação do meio-campista Danielzinho, um dos principais nomes do Mirassol na última edição do Campeonato Brasileiro. Aos 31 anos, o jogador firmou vínculo com o Tricolor até 31 de dezembro de 2027, com cláusula de renovação automática por mais um ano caso atinja metas esportivas previstas em contrato.

A negociação não envolveu pagamento ao Mirassol, já que o contrato de Danielzinho com o clube do interior se encerraria ao final da temporada. O reforço chega para integrar o planejamento da diretoria visando 2026. Empolgado com o novo desafio, o jogador destacou o peso da camisa são-paulina e o significado da oportunidade em sua carreira.

“É a realização de um sonho, sentimento muito bom mesmo. Ter a oportunidade de vestir uma camisa deste peso é um privilégio. Estou muito feliz, porque é algo que um dia foi sonhado. Estou aqui para atingir os objetivos do clube e a expectativa da torcida. Vou lutar e trabalhar para o São Paulo conquistar coisas grandes”, disse o meio-campista.

“O trabalho de planejamento e montagem do elenco para 2026 está em andamento e estamos felizes de poder anunciar a chegada do Danielzinho, um jogador que foi fundamental para a grande campanha do Mirassol em 2025”, completou o presidente do São Paulo, Júlio Casares.

Antes do São Paulo, Danielzinho teve destaque no Mirassol

Capitão do Mirassol, Danielzinho foi um dos pilares da equipe que surpreendeu no Brasileirão. Aliás, ele atuou como titular em 37 das 38 rodadas, sendo o segundo jogador de linha com mais partidas na competição. Além disso, é o quarto com maior minutagem total, somando 3.655 minutos em campo.

O meio-campista já realizou exames médicos, conheceu as instalações do SuperCT e vai compor o elenco comandado por Hernán Crespo no início de janeiro, quando o São Paulo dará início à pré-temporada.

