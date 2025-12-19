Milan x Como pelo Campeonato Italiano será disputado na Austrália

A Liga Italiana confirmou oficialmente uma decisão histórica. O presidente da entidade, Ezio Simonelli, confirmou que Milan e Como se enfrentam no dia 8 de fevereiro, em Perth, na Austrália, a mais de 13 mil quilômetros do San Siro. O duelo marcará a primeira vez em que um campeonato nacional europeu realiza uma partida em outro continente.

A mudança de local ocorre porque, nesse período, o tradicional palco milanês receberá a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026.

Simonelli explicou que a Liga Italiana discutiu detalhes logísticos com a Fifa, sobretudo no que diz respeito à arbitragem. Segundo o dirigente, o presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino, participou das conversas, enquanto Pierluigi Collina, chefe do Comitê de Arbitragem da Fifa, assegurou a qualidade dos árbitros asiáticos disponíveis para a partida.

“Nos reunimos cordialmente com Infantino. Tínhamos dúvidas principalmente em relação aos árbitros, mas Collina me garantiu que os profissionais asiáticos têm nível técnico suficiente para conduzir o jogo. Aceitamos essa condição e, a partir disso, vamos definir os demais detalhes”, afirmou Simonelli.

