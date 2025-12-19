Volante do Vasco sofre grave lesão e passará por cirurgia

O Vasco sofreu uma baixa para o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Afinal, o volante Mateus Carvalho sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior, associada a lesões dos meniscos e colaterais, e passará por cirurgia. O jogador, aliás, já faz tratamento pré-operatório. O clube, no entanto, não informou a data exata do procedimento.

Reserva e sem espaço com o técnico Fernando Diniz, Mateus Carvalho sofreu a lesão durante o aquecimento antes do jogo de ida da final da Copa do Brasil, na última quarta-feira (17), na Neo Química Arena. Na ocasião, o volante ficou com um dos pés preso no gramado quando fez um movimento, forçando o joelho. Portanto, ele sentiu muita dor na hora e deixou o gramado chorando.

Pouco aproveitado pelo técnico Fernando Diniz, Mateus Carvalho não deveria permanecer no Vasco em 2026. Contudo, a grave lesão deve adiar a saída. Afinal, ele precisará continuar no clube por causa do tratamento. O Cruz-Maltino não deu uma previsão de recuperação, mas lesões como esta demoram cerca de 6 a 8 meses.

Na temporada, Mateus Carvalho soma 39 jogos disputados. Pelo Vasco, ao todo, são 99 jogos, dois gols e duas assistências. Titular contra o Atlético na última rodada do Brasileirão, o volante não entrou em campo nas semifinais contra o Fluminense e sequer ficou no banco contra o Corinthians no jogo de ida da final por causa da lesão.

