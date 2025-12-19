Corinthians liga alerta com desgaste para final da Copa do Brasil

O Corinthians deixou a Neo Química Arena sem a vantagem que esperava na final da Copa do Brasil. O empate por 0 a 0 com o Vasco, no jogo de ida da decisão, manteve o título completamente em aberto para o duelo no Maracanã, mas também trouxe sinais de preocupação a partir das escolhas feitas por Dorival Júnior e do desgaste acumulado do elenco.

Uma das principais novidades na escalação foi a ausência de Maycon entre os titulares. Peça importante do meio-campo corintiano nas semifinais contra o Cruzeiro, o volante deu lugar a José Martínez. Após a partida, Dorival explicou que a decisão não teve caráter tático, mas foi tomada como medida preventiva para evitar uma nova lesão.

“Maycon fez dois jogos seguidos de 90 minutos e fatalmente teria sentido muito, correndo risco grande de lesão se iniciasse. No intervalo, você tenta acertar a equipe mexendo as peças. Se você volta e continua da mesma forma, temos que tomar uma decisão. Na partida anterior, eu fui determinado em mudar no intervalo. Mas não é assim que faço normalmente”, afirmou o treinador.

A troca, porém, impactou o funcionamento do time. O Corinthians teve dificuldades para sair da marcação pressão implementada pelo Vasco de Fernando Diniz e demorou a encontrar soluções no meio-campo. Maycon acabou sendo acionado no segundo tempo, mas o time seguiu com limitações na criação.

Depay foi outro a sofrer com desgaste

Outro momento que chamou atenção ocorreu já na reta final do confronto. Aos 39 minutos do segundo tempo, Dorival substituiu Memphis Depay por Dieguinho, decisão que gerou reação imediata do atacante holandês. Mais uma vez, o treinador justificou a mudança com base na condição física do jogador.

“O Memphis ficou dois dias no departamento médico, então tá explicado a substituição. Ele saiu faltava dez minutos, muito pensando também em um desgaste ainda maior dele, em razão do que ele havia passado, do que propriamente qualquer outra condição. Tem hora que você precisa pensar à frente, se acontece a partir dali uma lesão, não o teríamos no domingo. Ele vai ter 90 minutos para nos ajudar com certeza no domingo”, explicou Dorival.

Cansaço pesa no Corinthians para a decisão

O Corinthians chega à final convivendo com um calendário pesado. Em apenas uma semana, a equipe disputou três partidas decisivas pela Copa do Brasil, o que limitou o tempo de recuperação e praticamente eliminou a possibilidade de treinamentos mais intensos.

“Para mim, tem um pouco de tudo. São decisões que estamos trazendo, carregamos isso desde o Campeonato Brasileiro. Depois disso, passamos a ter dois jogos fundamentais com o Cruzeiro, jogos desgastantes ao extremo. Pouca ou quase nenhuma recuperação, não conseguimos ir a campo para um treino mais solto”, relatou o técnico.

O elenco se reapresenta nesta sexta-feira (19/12), no CT Dr. Joaquim Grava, para dois dias de preparação antes da viagem ao Rio de Janeiro, marcada para sábado (20/12). A decisão da Copa do Brasil acontece no domingo (21/12), às 18h, no Maracanã, com o título em jogo e margem zero para erro.

