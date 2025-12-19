Palmeiras vai ao mercado atrás de peças pontuais e mais experientes

O Palmeiras trabalha com cautela, mas já definiu o perfil das movimentações que pretende fazer na janela de transferências do início de 2026. A estratégia passa por ajustes pontuais no elenco, com foco na chegada de jogadores mais experientes para complementar um grupo que seguirá ainda jovem.

Internamente, a avaliação é de que o time precisa de atletas com características semelhantes às de nomes como Andreas Pereira e Lucas Evangelista. Assim, jogadores com vivência no futebol europeu, rodagem no mercado nacional e capacidade de oferecer impacto imediato, mesmo sem grande potencial de revenda no futuro.

O planejamento dialoga com o atual cenário do elenco. Segundo levantamento do CIES Football Observatory, o Palmeiras encerra 2025 com a segunda menor média de idade da Série A, 26,8 anos, atrás apenas do Bragantino, com 26,3. O dado contrasta com o de concorrentes diretos, como o Flamengo, que aparece entre os elencos mais experientes do campeonato, com média de 29,2 anos.

A ideia da diretoria é preservar esse perfil jovem, mas equilibrá-lo com reforços mais rodados, especialmente em setores considerados sensíveis. Ainda não há negociações avançadas, mas o clube avalia a necessidade de reposições caso se confirmem saídas.

As prioridades iniciais do Palmeiras

Micael e Aníbal Moreno, por exemplo, aparecem como possíveis negociáveis, o que abriria espaço para investimentos tanto na defesa quanto no meio-campo. A busca por um novo zagueiro não está necessariamente condicionada a um atleta canhoto, enquanto, no setor central, a prioridade seria um primeiro volante para dividir responsabilidades com Emiliano Martínez. Também não está descartada a chegada de mais um atacante.

Enquanto estuda o mercado, o Palmeiras já iniciou seus primeiros movimentos para 2026. Na última quinta-feira (18/12), o clube oficializou a compra em definitivo do zagueiro Bruno Fuchs, com contrato até o fim de 2029, e renovou o vínculo do goleiro Marcelo Lomba até dezembro de 2026, sinalizando que as mudanças no elenco acontecerão de forma gradual e planejada.

