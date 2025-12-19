River Plate mira Bernabei, e Internacional define preço para negociação

O lateral-esquerdo Bernabei viveu uma temporada marcada por altos e baixos no Internacional. Ainda assim, o jogador recuperou prestígio na reta final do ano sob o comando de Abel Braga. Apesar da retomada, o futuro do argentino no Beira-Rio permanece indefinido, e o clube avalia a possibilidade de negociá-lo na próxima janela.

Nesse contexto, o River Plate monitora a situação de perto e sinalizou que pretende formalizar uma proposta. Segundo a imprensa argentina, a oferta não deve ultrapassar os 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27,5 milhões) . O valor, porém, está abaixo do que o Internacional considera ideal para liberar o atleta: cerca de sete milhões de dólares.

Inicialmente, o principal alvo do River era Soler, lateral do Bournemouth, da Inglaterra. O clube chegou a vislumbrar a contratação, mas o jogador da seleção sub-20 da Argentina deve seguir outro caminho. Conforme relatos, ele optou por um empréstimo ao Ajax e descartou um retorno imediato ao futebol argentino.

Diante disso, Bernabei passou a ser tratado como prioridade pela diretoria de Núñez. Mesmo sem repetir o alto nível apresentado na segunda metade de 2024, período em que foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro, o jogador segue valorizado no mercado.

Contrato válido até 2028

O Internacional contratou Bernabei ao Celtic por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões), adquirindo 80% de seus direitos econômicos, após uma negociação mais longa do que o previsto. O contrato com o clube gaúcho é válido até o fim de 2028.

Em 2025, o argentino enfrentou críticas, sobretudo pelo desempenho defensivo e por episódios extracampo. Ainda assim, Abel Braga fez questão de exaltá-lo publicamente em sua apresentação como diretor técnico, reforçando a confiança no atleta em um momento decisivo da temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook