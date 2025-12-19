“Tremendo”: técnico recorda encantamento em duelo contra Neymar “mal fisicamente”

A experiência recente no futebol brasileiro rendeu uma leitura elogiosa do cenário nacional — desde competitividade aos talentos — sob a ótica de um ídolo argentino. Em entrevista, o ex-técnico do Fortaleza Martín Palermo citou Neymar, Hulk e o Cruzeiro como exemplos do alto nível encontrado durante sua breve passagem pelo Brasil em 2025.

Palermo esteve à frente do Fortaleza em 17 partidas, somando oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo clube, o argentino se disse impactado pela qualidade individual de jogadores decisivos e intensidade das competições.

Como exemplo, o técnico recordo o embate contra o Santos de Neymar, no dia 1º de novembro, em São Paulo, pelo Brasileirão. Ambas as equipes brigavam contra o rebaixamento na ocasião, e o camisa 10 não estava 100% fisicamente. O que, aliás, intensificou o encantamento de Palermo com o jogador.

O camisa 10 iniciou o duelo no banco e só entrou na etapa final, no lugar de Victor Hugo. Apesar do pouco tempo, participou diretamente da jogada que originou o gol do empate santista.

“Neymar é uma coisa tremenda. No dia em que ele entrou contra a gente no 2º tempo… Estava mal fisicamente, ainda bem, mas mesmo assim fazia coisas com a bola que você ficava pensando: como pode? Terminou jogando com dores, tem que operar, mas terminou jogando”, disse à ESPN da Argentina.

Só o Neymar?

Não! A experiência e, sobretudo, disposição do atacante Hulk também chamou atenção. Para o ídolo do Boca Jrs., o desempenho do jogador, mesmo aos 39 anos, simboliza o grau de exigência do futebol brasileiro.

“Hulk, com 39 anos, batia no zagueiro, um monstro”, declarou.

Menção ao Cruzeiro

Palermo usou o desempenho coletivo celeste, que terminou o Brasileirão na terceira colocação e alcançou semifinal na Copa do Brasil, para retratar o padrão competitivo observado no país.

“Depois o Cruzeiro também, todos jogadores com um nível tremendo. O nível competitivo que existe no Brasil é uma experiência muito linda que pude viver”, completou.

O treinador se recuperou na reta final da temporada e emendou uma sequência de nove jogos de invencibilidade, mas não o suficiente para impedir o rebaixamento do Fortaleza. A direção oficializou a saída do comandante no dia 12 de dezembro.

