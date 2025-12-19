CBF define programação da Seleção para amistosos de 2026

A CBF divulgou nesta sexta-feira (19) a programação da Seleção Brasileira para os amistosos de março de 2026. O Brasil enfrenta a França no dia 26, em Boston, e a Croácia, em Orlando, como parte da preparação para a Copa do Mundo. Esta, aliás, será a primeira e a última Data Fifa antes da convocação para o Mundial.

Além disso, a CBF escolheu a cidade de Orlando como a base da Seleção Brasileira para a Data Fifa. Assim, a delegação liderada pelo técnico Carlo Ancelotti ficará hospedada e vai treinar no Complexo da ESPN, em Orlando, na Flórida. Dessa forma, a viagem para Boston para enfrentar a França acontecerá na véspera da partida.

Os amistosos contra França e Croácia será a última oportunidade para o técnico Carlo Ancelotti treinar e conviver com os jogadores antes da convocação para a Copa do Mundo. Afinal, a convocação vai ocorrer em maio, antes da Data Fifa de junho, a última antes do Mundial, que será disputado nos Estados Unidos.

O Brasil é o cabeça de chave do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira estreia no Mundial no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jérsei. Depois, encara o Haiti, no dia 19, na Filadélfia, e enfrenta a Escócia, no dia 24, em Miami. A CBF ainda não definiu a base, mas tem preferência por Nova Iorque. A decisão, contudo, depende da Fifa.

