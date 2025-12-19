Santos traça plano para JP Chermont e vai utilizá-lo na Copinha e no Paulistão

O Santos já definiu como pretende conduzir a utilização do lateral-direito JP Chermont no começo da temporada de 2026. Inscrito para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o jogador deve participar somente da fase de grupos do torneio antes de ser novamente incorporado ao elenco profissional.

A estratégia está diretamente ligada ao início intenso do calendário santista. O Peixe estreia no Campeonato Paulista no dia 11 de janeiro. Contudo, menos de três semanas depois, inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro, no dia 28. Diante dessa sequência de jogos, a comissão técnica avalia que precisará de mais opções no grupo principal logo nas primeiras rodadas. Assim, vai abrir espaço para o retorno precoce de Chermont.

Mesmo com a saída programada do lateral, o Sub-20 seguirá com alternativas para a posição. Gabriel Follmer e Matheus Felipe vão seguir no time base da Copinha, enquanto JP Chermont vira um desfalque.

Tricampeão da Copa São Paulo, o Santos estreia na edição de 2025 no dia 4 de janeiro, contra o Real Brasília-DF, às 19h30, em São Carlos. A expectativa interna é de que JP Chermont atue nas primeiras partidas da competição antes de ser integrado novamente ao elenco principal.

JP Chermont perdeu espaço recentemente no Santos

O lateral voltou a vestir a camisa do Sub-20 após quase cinco meses afastado das partidas oficiais. Afinal, sua última atuação pelo time profissional aconteceu em maio, na derrota por 1 a 0 para o Grêmio, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, sem espaço, ele retornou aos gramados em setembro, atuando novamente pela base.

Na temporada, JP Chermont disputou nove jogos no Campeonato Paulista, com uma assistência, além de cinco partidas na Série A. Desde que subiu ao elenco principal, ainda em 2024, na final do Estadual sob o comando de Fábio Carille, o jogador vinha sendo mantido exclusivamente entre os profissionais. Nesse período, conviveu com concorrência intensa e não conseguir garantir um lugar fixo no elenco.

