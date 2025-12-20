Sem Guanaes, Botafogo começa a ir atrás de outras alternativas

Acionista majoritário da Botafogo, John Textor lidera a busca por um novo treinador do time ao lado dos diretores Léo Coelho e Alessandro Brito. A novela só está começando. Desse modo, a cada momento surgem nomes postulantes ao cargo. A primeira opção foi Rafael Guanaes, do Mirassol. O comandante, porém, não está disposto a trocar o interior paulista pelo Rio de Janeiro, mesmo com um salário maior e nos holofotes por estar em um gigante do país. O treinador, portanto, disse “não” ao Mais Tradicional.

Vasco Matos, português do Santa Clara, voltou ao radar. Ele só não veio no início de 2025 por conta de uma licença para trabalhar no Brasil. Mas há outros profissionais que Textor pretende entrevistar. Um deles é Martín Anselmi, ex-Porto, de acordo com o canal “Glorioso Play”. O argentino está desempregado desde junho, quando não conseguiu levar o Dragão às oitavas de final do Super Mundial de Clubes dos Estados Unidos.

Jovem treinador (tem apenas 40 anos), Martín Anselmi se destacou mesmo no Independiente Del Valle, do Equador, clube pelo qual sagrou-se campeão da Copa Sul-Americana de 2022 e da Recopa em 2023. Ele também teve passagens por Union La Calera (CHL) e Cruz Azul (MEX).

Arrivederci, Botafogo!

O Botafogo busca um treinador para o lugar de Davide Ancelotti, que decidiu sair do clube e não cumprir o contrato até o fim (dezembro de 2026). A temporada do Glorioso começa na última semana de janeiro, no encontro com o Cruzeiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. No dia 18 de fevereiro, o time estreia na Libertadores, contra Nacional Potosí ou The Strongest, ambos da Bolívia, na altitude do país andino.

