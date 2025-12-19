Arrascaeta surge em lista dos 100 melhores jogadores do mundo; confira

O jornal britânico The Guardian publicou sua lista anual com os 100 melhores jogadores do futebol mundial em 2025 e reforçou, mais uma vez, a supremacia do cenário europeu. Dos atletas selecionados, apenas dois defendem clubes fora da Europa, um recorte que evidencia o peso das ligas do continente no critério editorial do veículo.

Cristiano Ronaldo aparece como um desses casos isolados. Atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, o atacante português ocupa a 51ª posição do ranking. Desde que deixou o futebol europeu em 2023, o jogador manteve protagonismo individual, porém perdeu espaço no comparativo geral com atletas que atuam em competições consideradas mais competitivas pelo jornal.

Enquanto isso, Arrascaeta surge como o único representante do futebol sul-americano na lista. O meia do Flamengo, contudo, figura na 87ª colocação após uma temporada decisiva pelo clube carioca. Ao longo do ano, aliás, ele assumiu papel central nas conquistas rubro-negras e se destacou como principal articulador da equipe.

De acordo com a análise do The Guardian, Arrascaeta comandou um ciclo vitorioso marcado pela conquista do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Além disso, o uruguaio registrou seus melhores números na liga nacional, com 18 gols e 14 assistências, desempenho que consolidou sua importância técnica e tática. O jornal, inclusive, também ressaltou sua participação direta no lance que definiu a final continental, em um jogo de alto nível e equilíbrio.

Ainda segundo o periódico inglês, o meia alcançou um patamar histórico ao se tornar tricampeão da Libertadores, fator que o colocou definitivamente entre os grandes nomes da história recente do Flamengo. Paralelamente, o desempenho consistente ao longo da temporada também contribuiu para a classificação do Uruguai à próxima Copa do Mundo.

No topo do ranking, o The Guardian escolheu Ousmane Dembélé como o melhor jogador do planeta em 2025. O atacante do Paris Saint-Germain lidera a lista após uma temporada dominante, coroada recentemente com o prêmio Fifa The Best. Logo depois, aparecem o jovem Lamine Yamal, do Barcelona, e Vitinha, também do PSG, completando as três primeiras posições.

Como estão os brasileiros

Entre os brasileiros, Raphinha lidera a lista ao ocupar a oitava posição geral. Em seguida, Vinicius Júnior aparece em 22º lugar. Os outros brasileiros na lista são: Gabriel Magalhães (Arsenal, 29º); Marquinhos (PSG, 42º); Alisson (Liverpool, 49º); Estêvão (Chelsea, 59º); Bruno Guimarães (Newcastle, 69º); João Pedro (Chelsea, 76º) e Antony (Betis, 97º).

Veja o Top10

1º – Dembélé – Paris Saint-Germain

2º – Lamine Yamal – Barcelona

3º – Vitinha – Paris Saint-Germain

4º – Mbappé – Real Madrid

5º – Kane – Bayern de Munique

6º – Haaland – Manchester City

7º – Hakimi – Paris Saint-Germain

8º – Raphinha – Barcelona

9º – Salah – Liverpool

10º – Pedri – Barcelona

