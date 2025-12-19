Flamengo muda de ideia e define local da pré-temporada

Depois de dois anos, o Flamengo voltará a fazer uma pré-temporada no Brasil. O clube definiu que realizará as atividades no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do clube. Por conta do calendário apertado, a diretoria rubro-negro preferiu permanecer no Rio de Janeiro. A data da reapresentação tende a acontecer nos dias 7 ou 8 de janeiro.

Inicialmente, o Flamengo cogitou iniciar a próxima temporada fora do país, nos Estados Unidos. O clube recebeu propostas para realizar atividades em Orlando, por exemplo, como fez em 2024 e também em 2025. Entretanto, pesou o curto espaço de tempo entre os calendários de 2025 e 2026. Diante das mudanças do calendário do futebol brasileiro, os campeontos começarão mais cedo no próximo ano, o que também encurta o período de descanso dos atletas.

O Campeonato Carioca começa no dia 14 de janeiro para o Rubro-Negro, que estreia contra o Bangu. Com os títulos da Libertadores e do Brasileirão, o time de Filipe Luís contará com as partidas da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, respectivamente. A decisão nacional deve ocorrer na semana do dia 24 de janeiro, com adversário ainda indefinido (Corinthians ou Vasco). Já o confronto contra o Lanús, da Argentina, será em fevereiro.

Na semana que vem, a diretoria do Flamengo vai bater o martelo sobre a reapresentação dos atletas. No entanto, os jogadores do sub-20 já estão treinando no Ninho do Urubu desde quinta-feira. A base, afinal, vai representar o clube nos primeiros jogos do campeonato estadual.





